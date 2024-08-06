خلاف داخل حماس؟

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حتى اللحظة لم تستطع حركة حماس انتخاب اي خليفة لرئيس المكتب السياسي لـ" الحركة" اسماعيل هنية، وبدا ان هناك محاولات لتمرير الوقت حاليا والانتظار لما بعد الحرب من دون الدخول في اي منافسة داخلية حاليا.وبحسب المصادر، هناك اعتراض كبير لدى الجناح العسكري للحركة "كتائب عز الدين القسّام" لوصول خالد مشعل الى رئاسة الحركة، خصوصا ان الرجل تربطه علاقة "سيئة" مع الإيرانيين، حلفاء القسّام التاريخيين.وتشير المصادر الى ان من يفضلون مشعل لا يريدون اي شخصية قريبة من ايران، مع الحفاظ على علاقة متوازنة معها، لذلك قرر الجميع تأجيل بت هذا الموضوع كي لا يؤدي الى اي انقسام داخلي ليس اوانه الان.