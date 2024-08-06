لبنان القوي" لم تعد الكتلة الأكبر.. وباسيل: "مش انا"

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بعد طرد كل من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب الان عون من"تكتل لبنان القوي" وبعد الخلاف مع النائب والوزير جورج بوشكيان، ونواب الطاشناق، تراجع عدد نواب التكتل من 21 الى 17 نائباً، وبالتالي خسر ما كان يدافع عنه في السنوات الماضية من انه "الكتلة الاكبر في البرلمان".وفي هذا الاطار، أشارت المعلومات الى ان رئيس"التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل يؤكد في مجالسه الخاصة أنه سعى قدر الامكان الى عدم السماح بطرد النائب الان عون من "التيار" نظراً لما لهذا الأمر من تداعيات سلبية بدأت تتكشف داخل الحزب، مشدداً على ان القرار صدر عن "مجلس الحكماء"، وكان لزاما عليه التوقيع من دون حتى ابداء الرأي.ونقلت اوساط صحافية اليوم عن الان عون قوله" لا أجد نفسي مضطرا إلى أن اقدم دفوعا أمام اي جهة، وأي دفاع سأقدمه لا نتيجة له، فقرار إبعادي قد كتب واتخذ ولا رادّ له، وانا يصعب علي الوقوف موقف النزال مع إطار سياسي صرفت فيه جزءا من عمري وجهودي أيام كان مضطهدا والانتماء إليه تهمة، إلى أن صار في رأس هرم السلطة، لذا فإنني أختار أن افصل بهدوء وأتقبل هذا المصير على أمر آخر".وقال"قرار الفصل متخذ منذ زمن لذا كان رفض التجاوب مع "الاستدعاء" الذي وجه إلينا. لقد علمتنا التجربة النضالية الطويلة في التيار أن قبول الإذلال وامتهان الكرامة أمر غير موجود في قاموس مناضلي التيار لأنهم تربوا على فكرة مواجهة الظلم والعسف وامتهان الكرامات".