بين نواب الكتلة الواحدة.. "فرفور ذنبو مغفور"

اشارت معلومات الى ان المنافسة على أشدها بين نائبين في تكتل "لبنان قوي" حيث ينتقد الأول بشكل مستمر تصرفات القيادة الحزبية مع زميله في التكتل، وبدأ يطلق عليه لقب "صديقنا الفرفور اللي ذنبو مغفور".

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