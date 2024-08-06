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لبنان

بين نواب الكتلة الواحدة.. "فرفور ذنبو مغفور"

Lebanon 24
06-08-2024 | 02:15
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اشارت معلومات الى ان المنافسة على أشدها بين نائبين في تكتل "لبنان قوي" حيث ينتقد الأول بشكل مستمر تصرفات القيادة الحزبية مع زميله في التكتل، وبدأ يطلق عليه لقب "صديقنا الفرفور اللي ذنبو مغفور".
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لبنان

خاص

رادار لبنان24

الكتلة

الواحدة..

"فرفور

مغفور"

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