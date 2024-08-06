Advertisement

لبنان

هل من تغيير بجدول رحلات طيران الشرق الاوسط؟

Lebanon 24
06-08-2024 | 06:27
A-
A+
Doc-P-1230998-638585478030758304.jpg
Doc-P-1230998-638585478030758304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط  - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان أن "رحلاتها لأيام 6 و7 و8 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
Advertisement
-    الثلاثاء 6 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
 صباح 7 آب08:35     22:00    بيروت    لندن    ME1204
 صباح 7 آب05:35     21:15    بيروت    جدة    ME369
 صباح 7 آب06:10     02:10    بيروت    دبي    ME431
 صباح 7 آب05:25     20:55    بيروت    الدمام    ME443
 صباح 7 آب05:10    21:15    بيروت    الكويت    ME403
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

-    الأربعاء 7 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
14:25    12:55    بيروت    بغداد    ME321
 صباح 8 آب09:50     22:00    بيروت    لندن    ME204
 صباح 8 آب05:35     21:15    بيروت    جدة    ME369
 صباح 8 آب05:40     21:15    بيروت    الكويت    ME403
 صباح 8 آب 03:30     22:30    بيروت    كوبنهاغن    ME226
 صباح 8 آب 04:10    02:15    بيروت    دبي    ME431
 صباح 8 آب 04:35    02:50    بيروت    الدوحة    ME435
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.


-    الأربعاء 7 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
12:00 ظهراً    10:25    بغداد    بيروت    ME320
20:20    18:20    كوبنهاغن    بيروت    ME225

-    الخميس 8 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
13:25    12:25    بيروت    أثينا    ME252
 صباح 9 آب05:55     20:55    بيروت    الدمام    ME443
05:35 صباح 9 آب      21:15    بيروت    جدة    ME369
23:15    21:10    بيروت    الرياض    ME423
05:10 صباح 9 آب    21:15    بيروت    الكويت    ME403
06:10 صباح 9 آب    02:15    بيروت    دبي    ME431
05:05 صباح 9 آب    02:50    بيروت    الدوحة    ME435
09:55 صباح 9 آب    22:00    بيروت    لندن    ME204
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

-    الخميس 8 آب 2024: الرحلة التي تم تقديم موعد إقلاعها من اسطنبول:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
07:30    09:30    بيروت    اسطنبول    ME1264


-    الخميس 8 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل     توقيت الإقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
10:30    09:30    أثينا    بيروت    ME251
17:40    16:40    لارنكا    بيروت    ME1271
19:55    17:50    الرياض    بيروت    ME422
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.


يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2024-08-06
07:42 | 2024-08-06
07:35 | 2024-08-06
07:15 | 2024-08-06
07:15 | 2024-08-06
07:12 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24