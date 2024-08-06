هل من تغيير بجدول رحلات طيران الشرق الاوسط؟

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اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان أن "رحلاتها لأيام 6 و7 و8 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.- الثلاثاء 6 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلةصباح 7 آب08:35 22:00 بيروت لندن ME1204صباح 7 آب05:35 21:15 بيروت جدة ME369صباح 7 آب06:10 02:10 بيروت دبي ME431صباح 7 آب05:25 20:55 بيروت الدمام ME443صباح 7 آب05:10 21:15 بيروت الكويت ME403*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.- الأربعاء 7 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها:توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة14:25 12:55 بيروت بغداد ME321صباح 8 آب09:50 22:00 بيروت لندن ME204صباح 8 آب05:35 21:15 بيروت جدة ME369صباح 8 آب05:40 21:15 بيروت الكويت ME403صباح 8 آب 03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226صباح 8 آب 04:10 02:15 بيروت دبي ME431صباح 8 آب 04:35 02:50 بيروت الدوحة ME435*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.- الأربعاء 7 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة12:00 ظهراً 10:25 بغداد بيروت ME32020:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225- الخميس 8 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها:توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة13:25 12:25 بيروت أثينا ME252صباح 9 آب05:55 20:55 بيروت الدمام ME44305:35 صباح 9 آب 21:15 بيروت جدة ME36923:15 21:10 بيروت الرياض ME42305:10 صباح 9 آب 21:15 بيروت الكويت ME40306:10 صباح 9 آب 02:15 بيروت دبي ME43105:05 صباح 9 آب 02:50 بيروت الدوحة ME43509:55 صباح 9 آب 22:00 بيروت لندن ME204*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.- الخميس 8 آب 2024: الرحلة التي تم تقديم موعد إقلاعها من اسطنبول:توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة07:30 09:30 بيروت اسطنبول ME1264- الخميس 8 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة10:30 09:30 أثينا بيروت ME25117:40 16:40 لارنكا بيروت ME127119:55 17:50 الرياض بيروت ME422*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة ".