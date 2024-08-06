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لبنان

تعرّض لحادث خطير أثناء العمل... ونُقِلَ إلى المستشفى

Lebanon 24
06-08-2024 | 08:44
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أصيب العامل السوريّ ع.م، داخل محل لتصليح السيارات في محلة باب الرمل - طرابلس، اثر سقوط سيارة عليه.
 
 
ونُقِلَ على الفور إلى مستشفى الإسلامي في طرابلس بواسطة جهاز الطوارئ والاغاثة.
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