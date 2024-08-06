تعرّض لحادث خطير أثناء العمل... ونُقِلَ إلى المستشفى

أصيب العامل السوريّ ع.م، داخل محل لتصليح السيارات في محلة باب الرمل - طرابلس، اثر سقوط سيارة عليه.

ونُقِلَ على الفور إلى مستشفى الإسلامي في طرابلس بواسطة جهاز الطوارئ والاغاثة.