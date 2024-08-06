درغام: باسيل أراد المحافظة على آلان عون

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أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام أنه "خلال ممارسة الحياة السياسية هناك كاريزما خاصة لكل شخص ولم تصادف أبدا أننا لم نتمكن من التعبير عن رأينا ولكن علينا دائما الالتزام برأي التكتل".وإعتبر في حديث لبرنامج "هنا بيروت" على قناة "الجديد"، "أن إبداء رأينا داخل التيار لم يعتبر تمردا على الاطلاق كما أن الجميع لديه مساحة من الحرية للتعبير عن رأيهم"، مشددا على "أن الصورة التي يجري تعميمها عن تعاطي ديكتاتوري داخل التيار غير صحيحة على الاطلاق".وأضاف: "إن الهيئة التحكيمية يرأسها الرئيس المؤسس ميشال عون، والكثير من النواب لديهم ملاحظات على كيفية تأليف الهيئة أو على بعض أعضائها وهذا حق لهم، ولكن كل الملاحظات والتباينات حول الهيئة تنتفي بوجود الرئيس عون".وتابع: "كنا نبحث عن مخرج يؤكد الالتزام الحزبي من جهة وباسيل كان حريصا على النائب آلان عون وأراد المحافظة عليه، شرط الالتزام بالآلية المتبعة لجهة المثول أمام الهيئة التحكيمية". وقال: "أنا لا أجد نفسي خارج التيار. أنا لدي كل الجرأة للتعبير عن هواجسي مباشرة مع رئيس التيار".وفي ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي أوضح درغام "أن لدى الثنائي الشيعي مرشحهم و هم متمسكون به، الدستور والأعراف خلقا لمصلحة الشعب وليس العكس".وتابع:" إن موقف التيار واضح بما يتعلق بانتخاب الرئيس التوافقي وإنتخاب رئيس بـ 65 صوتا نحن مع الخيار الأول حتى نتمكن من إيجاد حلول للأزمات وتأليف حكومة ".وعن الحرب والتهديد الاسرائيلي قال درغام: "إن موقفنا من وحدة الجبهات وإسناد غزة موقف واضح وصريح وعبر عنه سابقا الوزير باسيل، نحن مع أن يدافع لبنان عن نفسه. والحزب يدافع عن الجنوب ويسقط له شهداء، ونحن مع الحزب في دفاعه عن لبنان وبعد إنتهاء الحرب يجب أن يكون هناك حوار لأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بالتشاور بين كل اللبنانيين".