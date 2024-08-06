Advertisement

لبنان

"حزب الله" ينعى شهيداً جديداً من البرج الشمالي

Lebanon 24
06-08-2024 | 12:08
A-
A+
Doc-P-1231148-638585682155707804.jpg
Doc-P-1231148-638585682155707804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى "حزب الله"، في بيان بعد ظهر اليوم، الشهيد محمد حسين طالب "أمير".
وأشار الحزب في بيانه الى ان الشهيد الذي ارتقى على طريق القدس، هو من بلدة برج الشمالي في جنوب لبنان ومواليد عام 1992. 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
الجميّل: "حزب الله" يجرّ لبنان الى حسابات غير محسوبة
lebanon 24
06/08/2024 20:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" نعى الشهيد حسين علي ياسين من مواليد عام 1993 من بلدة السلطانية في جنوب لبنان
lebanon 24
06/08/2024 20:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" نعى الشهيد علي مصطفى شمس الدين من مواليد عام 2003 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان
lebanon 24
06/08/2024 20:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: هجوم حزب الله ليس ردا على اغتيال فؤاد شكر إنما على غارات إسرائيل الأخيرة على جنوب لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
06/08/2024 20:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:35 | 2024-08-06
13:17 | 2024-08-06
13:15 | 2024-08-06
13:12 | 2024-08-06
13:07 | 2024-08-06
13:05 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24