"حزب الله" ينعى شهيداً جديداً من البرج الشمالي

نعى "حزب الله"، في بيان بعد ظهر اليوم، الشهيد محمد حسين طالب "أمير".

وأشار الحزب في بيانه الى ان الشهيد الذي ارتقى على طريق القدس، هو من بلدة برج الشمالي في جنوب لبنان ومواليد عام 1992.