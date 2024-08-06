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لبنان

نجل الشهيد شكر لوالده: هنيئا لك يا سندي الشهادة والسعادة

Lebanon 24
06-08-2024 | 12:30
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أقام "حزب الله" احتفالا تأبينيا للشهيد فؤاد علي شكر (السيد محسن)، لمرور اسبوع على استشهاده، في مجمع سيد الشهداء - الرويس بحضور شخصيات رسمية وسياسية.
وألقى نجل الشهيد محمد شكر كلمة العائلة فقال: "عشنا مع أبي على أمنية الشهادة التي لم تفارقه يوما، ولم تغب عن باله، فهنيئا لك يا والدي ويا سندي الشهادة والسعادة، وهل تليق الشهادة إلا بأمثالك، فهنيئا لك لقاء رفاق الدرب، وما أكثرهم".
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وأضاف: "إسرائيل ومن خلفاها أميركا وكل الساكتين عن الحق قتلوا والدي، لعلهم ظنوا أنهم بذلك أضعفونا أو أنقصوا من عزيمتنا، وما علموا أننا تربينا على النداء الخالد: إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة".
وتابع: "سيدي أيها الأمين على الدماء، لقد رحل حبيب من أحبائك، ورجل من رجالك، فاسمح لي يا سيدي أن أنطق بلسان أبي، وأكاد أقسم أنه لو أذن له بالكلام، لكان أول كلامه أن يعتذر منك أنه غاب، فقد كان يعشق أن يبقى جنديا بين يديك".
وختم: "يا سيدنا المفدى بإسمي واسمي أخواتي، اسمح لنا أن نناديك يا والدنا، فأنت بعده السند والأمل، ولي لك رجاء وأمنية، أن تفتح طريقي لأكون جنديا على درب والدي الشهيد". (الوكالة الوطنية)
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