بعد تدمير مبنى بلدية كفركلا.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي

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زعم الجيش الإسرائيلي في بيان، تعليقا على عملياته التي نفّذها في لبنان، أنّ قواته قصفت مخزن سلاح ومبنى عسكريا لـ"حزب الله" في كفركلا بعد رصد دخول عناصر من الحزب إليهما.أضاف:" قصفنا منطقة في لبنان أطلقت منها صواريخ اليوم تجاه مسعاف عام أثناء وجود عناصر لـ"حزب الله" فيها".وعن عمليات إطلاق الصواريخ، أشار البيان إلى أن الجيش رصد إطلاق 30 صاروخا من لبنان تجاه مناطق شمال الجولان وإصبع الجليل، واعترض عددًا منها. (الجزيرة)