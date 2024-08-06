مفوضية التربية في التقدمي: الحزب يحتفظ بحقه القانوني ضد كل من يحاول استغلال اسمه

صدر عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي: "يحاول البعض على وسائل التواصل الاجتماعي التشهير بوزارة التربية، وأداء الوزير عباس الحلبي في قضايا مختلفة، وينسبون لأنفسهم علاقة تربطهم بالرئيس وليد جنبلاط وبالحزب التقدمي الإشتراكي، وهو ما لا صحة لة على الإطلاق، وإذ ينفي الحزب كل هذه المزاعم، يحتفظ بحقه القانوني في هذا المجال ضد كل من يحاول استغلال اسم الحزب والرئيس جنبلاط في ما هو غير صحيح إطلاقا". (الوكالة الوطنية)

Advertisement