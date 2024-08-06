إشكال كبير بالقرب من مخيم البداوي بسبب بسطة "بطيخ".. اليكم التفاصيل

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وقع اشكال فردي بالقرب من مدخل مخيم البداوي، اليوم الثلاثاء، بين كل من المدعو "ص.ح" من جهة والمدعو "ز.ع" من جهة أخرى، ليتطور الاشكال الى اقدام الأخير على طعن الأول بسكين في بطنه، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".على أثر ما حصل، أقدم نجل المدعو "ص.ح" ومعه مجموعة من الشبان من داخل المخيم على ضرب المدعو "ز.ع" ثم لاذوا هاربين الى داخل المخيم.بعد ذلك، أقدم المدعو "ز.ع" على اطلاق الرصاص في الهواء بشكل كثيف غضباً من دون وقوع اصابات.وقد علم ان الإشكال ناتج على خلفية بسطة "بطيخ" وضعها الأخير أمام محل عائد للطرف الأول.