Advertisement

لبنان

إشكال كبير بالقرب من مخيم البداوي بسبب بسطة "بطيخ".. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-08-2024 | 14:37
A-
A+
Doc-P-1231200-638585774195305023.jpg
Doc-P-1231200-638585774195305023.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع اشكال فردي بالقرب من مدخل مخيم البداوي، اليوم الثلاثاء، بين كل من المدعو  "ص.ح" من جهة والمدعو "ز.ع" من جهة أخرى، ليتطور الاشكال الى اقدام الأخير على طعن الأول بسكين في بطنه، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
Advertisement


على أثر ما حصل، أقدم نجل المدعو "ص.ح" ومعه مجموعة من الشبان من داخل المخيم على ضرب المدعو "ز.ع" ثم لاذوا هاربين الى داخل المخيم. 

بعد ذلك، أقدم المدعو "ز.ع" على اطلاق الرصاص في الهواء بشكل كثيف غضباً من دون وقوع اصابات.


وقد علم ان الإشكال ناتج على خلفية بسطة "بطيخ" وضعها الأخير أمام محل عائد للطرف الأول.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:38 | 2024-08-06
16:32 | 2024-08-06
15:53 | 2024-08-06
15:43 | 2024-08-06
15:05 | 2024-08-06
14:40 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24