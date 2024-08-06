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لبنان

دولة جديدة تنصح رعاياها بعدم السفر إلى لبنان ومغادرة أراضيه

Lebanon 24
06-08-2024 | 15:43
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أصدرت السفارة الباكستانية في لبنان، توجيهات إلى رعاياها في لبنان جاء فيها: "نظرا إلى التطورات الأخيرة والوضع الأمني السائد في المنطقة، ننصح جميع الباكستانيين بتجنب السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر. وتحض الحكومة جميع الرعايا الباكستانيين المقيمين الآن، في لبنان، على مغادرة لبنان فوراً بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة. 
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وختم البيان: "يُنصح المقيمون في لبنان بتوخي الحذر الشديد وعدم التوجه الى المناطق المعرضة للخطر. كما ويُطلب منهم البقاء على اتصال مع سفارة باكستان في بيروت على أرقام الاتصال التالية:
Whatsapp/ Call (واتساب)

+961-81669488

+961-81815104

*بريد إلكتروني*:   

 parepbeirut@mofa.gov.pk (الوكالة الوطنية)

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