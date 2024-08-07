Advertisement

لبنان

"حزب الله" ينسّق مع حلفائه...

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-08-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1231329-638586154411445389.jpg
Doc-P-1231329-638586154411445389.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في اطار التحضيرات للتطورات الميدانية التي قد تحصل بين "حزب الله" وإسرائيل، والتصعيد المتوقع على جبهة جنوب لبنان، عقد الحزب عدة إجتماعات مع احزاب وشخصيات حليفة في مناطق لبنانية عدة بهدف التنسيق بشأن المرحلة المقبلة.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة فإن التنسيق تركز حول كيفية التعامل مع النازحين والمهجرين من الجنوب والضاحية الجنوبية تحسباً للتطورات السلبية التي قد تطرأ في الايام المقبلة.
وترى المصادر أن النقاشات والترتيبات شملت اماكن سكن واقامة النازحين، وكيفية توزيع المساعدات عليهم، اضافة الى عملية التنسيق مع كوادر وشخصيات حزبية وغيرها من الامور اللوجستية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-08-07
05:10 | 2024-08-07
05:00 | 2024-08-07
04:45 | 2024-08-07
04:44 | 2024-08-07
04:33 | 2024-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24