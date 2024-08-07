"حزب الله" ينسّق مع حلفائه...

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في اطار التحضيرات للتطورات الميدانية التي قد تحصل بين "حزب الله" وإسرائيل، والتصعيد المتوقع على جبهة جنوب لبنان، عقد الحزب عدة إجتماعات مع احزاب وشخصيات حليفة في مناطق لبنانية عدة بهدف التنسيق بشأن المرحلة المقبلة.وبحسب مصادر مطلعة فإن التنسيق تركز حول كيفية التعامل مع النازحين والمهجرين من الجنوب والضاحية الجنوبية تحسباً للتطورات السلبية التي قد تطرأ في الايام المقبلة.وترى المصادر أن النقاشات والترتيبات شملت اماكن سكن واقامة النازحين، وكيفية توزيع المساعدات عليهم، اضافة الى عملية التنسيق مع كوادر وشخصيات حزبية وغيرها من الامور اللوجستية.