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لبنان

كم يكفي مخزون البنزين والمواد النفطية في لبنان؟

Lebanon 24
07-08-2024 | 02:59
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حذّر رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس من اللجوء الى تخزين المواد النفطية بين البيوت المأهولة لما لذلك من خطورة على أمن وسلامة المواطنين.
وفي حديث الى صوت كل لبنان، أوضح شماس أنّ الكميات المتوفرة اليوم تكفي لشهر بما في ذلك الكميات الموجودة في المستودعات أو لدى المستهلك سواء في السيارات او المولدات الكهربائية.
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ورأى شماس أنّ على المواطنين ملء سياراتهم بمادة البنزين تحسّباً لأي طارئ من دون أن يكون ذلك مدعاة هلعٍ، مشيرا في هذا السياق، الى أنّ سلسلة الاستيراد لن تتوقف ولن تنقطع ما دام البحر مفتوحاً، وأضاف: لا يمكن للشركات استيراد كميات هائلة بشكل استباقي، خوفاً من انخفاض أو ارتفاع في اسعار النفط عالمياً.
 
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