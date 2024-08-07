يزبك: مِن مناضلي ٧ آب الى خاطفي لبنان بينكم وبيننا ميدان النضال

كتب النائب غياث يزبك على منصة "إكس": "٧ آب، يوم بلغت الطفرة البعثية رأس الدولة، فقررت سجن شعبها التواق الى الحرية والمصالحة. ٧ آب يوم سخِر المناضلون من سجانيهم الأقزام وأكدوا بأنهم اصغر من اطفاء شعلة الحرية في الصدور. مِن مناضلي ٧ آب ٢٠٠١ الى خاطفي لبنان اليوم: بينكم وبيننا ميدان النضال من اجل بناء دولة حرة وسننتصر".

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