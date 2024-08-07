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لبنان

حبشي: بين ٧ آب ٢٠٠١ و٧ آب ٢٠٢٤ تغيرت الوجوه وسقطت الأقنعة

Lebanon 24
07-08-2024 | 03:00
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كتب النائب انطوان حبشي على منصة "إكس": "بين ٧ آب ٢٠٠١ و٧ آب ٢٠٢٤....تغيرت الوجوه وسقطت الأقنعة واختلفت يد القامع لي بهدد سيادة لبنان... وبقيت القوات..."توقَّفنا بس ما وقفنا".
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