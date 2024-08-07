Advertisement

لبنان

النادي الرياضي: لا مجال للحديث عن فصل صقال.. وهو من أبدى رغبته بعدم التجديد

Lebanon 24
07-08-2024 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1231420-638586282753373985.jpg
Doc-P-1231420-638586282753373985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد النادي الرياضي - بيروت، في بيان، "ان العلاقة الوطيدة التي تجمعه برئيس مجلس الأمناء السابق المهندس أسعد صقال كانت قائمة على أساس ترؤسه لمجلس الامناء لموسمين بموجب اتفاقية بين النادي وبينه، ولا مجال للحديث عن "فصل" لصقال في هذا السياق".
Advertisement

ونوه النادي " أن صقال هو من أبدى رغبته بعدم التجديد للموسم الحالي لظروف تخصه وابلغ النادي بذلك منذ شهر، بعد ان قام بتسديد كل الالتزامات التي تعهد بها بموجب الاتفاقية عن الموسم الماضي فتم الاتفاق على فسخ الاتفاقية".

وجدد النادي شكره للمهندس أسعد صقال على "كل ما قدمه وأعضاء مجلس الامناء للنادي، ويلفت الى ان المراسلة الداخلية بين النادي وصقال، التي تم تسريبها للاعلام بطريقة مستنكرة، ليست سوى اجراء اداري داخلي لفض التعاون وفقا للأصول والاتفاق الحاصل بناء على طلب صقال بكون الاتفاقية هي ذات طابع قانوني ويقتضي فسخها خطيا".

لبنان

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:11 | 2024-08-07
08:05 | 2024-08-07
07:26 | 2024-08-07
07:00 | 2024-08-07
06:55 | 2024-08-07
06:50 | 2024-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24