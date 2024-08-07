النادي الرياضي: لا مجال للحديث عن فصل صقال.. وهو من أبدى رغبته بعدم التجديد

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أكد النادي الرياضي - بيروت، في بيان، "ان العلاقة الوطيدة التي تجمعه برئيس مجلس الأمناء السابق المهندس أسعد صقال كانت قائمة على أساس ترؤسه لمجلس الامناء لموسمين بموجب اتفاقية بين النادي وبينه، ولا مجال للحديث عن "فصل" لصقال في هذا السياق".ونوه النادي " أن صقال هو من أبدى رغبته بعدم التجديد للموسم الحالي لظروف تخصه وابلغ النادي بذلك منذ شهر، بعد ان قام بتسديد كل الالتزامات التي تعهد بها بموجب الاتفاقية عن الموسم الماضي فتم الاتفاق على فسخ الاتفاقية".وجدد النادي شكره للمهندس أسعد صقال على "كل ما قدمه وأعضاء مجلس الامناء للنادي، ويلفت الى ان المراسلة الداخلية بين النادي وصقال، التي تم تسريبها للاعلام بطريقة مستنكرة، ليست سوى اجراء اداري داخلي لفض التعاون وفقا للأصول والاتفاق الحاصل بناء على طلب صقال بكون الاتفاقية هي ذات طابع قانوني ويقتضي فسخها خطيا".