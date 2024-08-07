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لبنان
من أجل تنفيذ مهمّة عاجلة في لبنان.. دولة عظمى وضعت أكثر من ألف جنديّ على أهبة الإستعداد
Lebanon 24
07-08-2024
|
05:10
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نقلت قناة "الجزيرة" عن مجلة "التايمز" البريطانية أن المملكة المتحدة وضعت أكثر من 1000 جندي بريطاني على أهبة الاستعداد لإجلاء الرعايا البريطانيين من لبنان.
تأتي خطوة بريطانيا بسبب الوضع المتوتر على الحدود الجنوبية في ظل مخاوف من توسع الحرب.
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