إعلان مهمّ من السفارة الأميركيّة لمواطنيها في لبنان.. ماذا يتضمن؟

أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أنه بإمكان مواطنيها المتواجدين في لبنان وغير القاردين على العودة إلى الولايات المتحدة، التقدم بطلب للحصول على "قرض العودة إلى الوطن".

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