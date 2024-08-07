Advertisement

لبنان

طقس لبنان.. هل من تعديل بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
07-08-2024 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1231437-638586307426068135.jpg
Doc-P-1231437-638586307426068135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل .
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وفوق الجبال، بينما تتخطى معدلاتها  بشكل بسيط في الداخل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب  في بيروت بين 25  و 33، طرابلس بين 23 و 32، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا.
الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل .
الجمعة:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة و دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل والداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية.
السبت:  غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الجبلية.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:05 | 2024-08-07
07:26 | 2024-08-07
07:00 | 2024-08-07
06:55 | 2024-08-07
06:50 | 2024-08-07
06:47 | 2024-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24