طقس لبنان.. هل من تعديل بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة؟



Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:



الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وفوق الجبال، بينما تتخطى معدلاتها بشكل بسيط في الداخل.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 23 و 32، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة .



-الطقس المتوقع في لبنان: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل .وجاء في النشرة الآتي:الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وفوق الجبال، بينما تتخطى معدلاتها بشكل بسيط في الداخل.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 23 و 32، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة .-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل .

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة و دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل والداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الجبلية.