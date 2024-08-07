Advertisement

لبنان

جدار صوت فوق بيروت ومناطق أخرى

Lebanon 24
07-08-2024 | 05:43
A-
A+
Doc-P-1231445-638586315281074437.jpg
Doc-P-1231445-638586315281074437.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خرقت طائرات حربية إسرائيلية، عند الساعة 12.40 ظهر اليوم، جدار الصوت فوق مناطق لبنانية عديدة لاسيما في جنوب لبنان وإقليم الخروب وبيروت.
 
وذكر شهود عيان أن خرق جدار الصوت جاء على دفعات، وقد سمعت أصداء انفجارات قوية في مناطق عديدة.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": سماع جدار صوت قوي جدا فوق كسروان وجبيل
lebanon 24
07/08/2024 15:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خروج معمل دير عمار عن العمل... بيان عاجل من كهرباء لبنان يتعلّق بالتغذية
lebanon 24
07/08/2024 15:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بأجواء "ملكية"... ممثلة لبنانيّة وزوجها رجل الأعمال احتفلا بعيد ميلاد إبنتيهما
lebanon 24
07/08/2024 15:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الإسرائيليّ أغار مرتين على بلدة عيترون
lebanon 24
07/08/2024 15:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

جدار صوت

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:11 | 2024-08-07
08:05 | 2024-08-07
07:26 | 2024-08-07
07:00 | 2024-08-07
06:55 | 2024-08-07
06:50 | 2024-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24