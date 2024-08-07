جدار صوت فوق بيروت ومناطق أخرى

خرقت طائرات حربية إسرائيلية، عند الساعة 12.40 ظهر اليوم، جدار الصوت فوق مناطق لبنانية عديدة لاسيما في جنوب لبنان وإقليم الخروب وبيروت.

وذكر شهود عيان أن خرق جدار الصوت جاء على دفعات، وقد سمعت أصداء انفجارات قوية في مناطق عديدة.