ألمانيا تدعو مواطنيها في لبنان إلى المغادرة فوراً

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أنّ "هناك شعوراً زائفاً بالأمان بين المواطنين في لبنان".

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وفي هذا السياق، أعلنت شركة "لوفتهانزا" أنّها مدّدت تعليق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب وطهران وعمان وأربيل حتى 13 اب. (رصد لبنان 24)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية "نُكرّر دعوتنا العاجلة للمواطنين الألمان لمغادرة لبنان".