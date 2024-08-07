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لبنان

ألمانيا تدعو مواطنيها في لبنان إلى المغادرة فوراً

Lebanon 24
07-08-2024 | 06:01
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية "نُكرّر دعوتنا العاجلة للمواطنين الألمان لمغادرة لبنان".
 
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أنّ "هناك شعوراً زائفاً بالأمان بين المواطنين في لبنان".
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وفي هذا السياق، أعلنت شركة "لوفتهانزا" أنّها مدّدت تعليق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب وطهران وعمان وأربيل حتى 13 اب. (رصد لبنان 24)
 
 
 

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