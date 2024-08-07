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لبنان

زحمة سير كبيرة... شاهدوا بالصورة ما يجري داخل نفق المطار

Lebanon 24
07-08-2024 | 08:05
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن تعطّل شاحنة داخل نفق المطار باتّجاه بيروت.
 
 
ولفتت إلى أنّ حركة المرور كثيفة في المحلة.
 
 
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نفق المطار

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