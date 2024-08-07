محمد سليمان زار وزير الداخلية وجرى البحث في الأوضاع العامة

زار النائب محمد سليمان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وجرى البحث في الأوضاع العامة وشؤون المنطقة.



وأعلن المكتب الاعلامي للنائب سليمان، ان البحث تطرق الى "ضرورة العمل على إقرار قانون تراخيص البناء (١٥٠ مترا) في عكار والبقاع والجنوب، ضمن معايير قانونية تحافظ على تنظيم البناء وتساعد المواطن على تأمين مسكن له في ظل الظروف الصعبة والحاجة الملحة لدعم قطاع الإعمار، وتحريك العجلة الاقتصادية في ظل الواقع المعيشي التي تمر به البلاد".

Advertisement