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لبنان

"نخاف من خيالنا"... مسؤول عسكريّ إسرائيليّ بارز: لا يُمكن هزيمة "الحزب"

Lebanon 24
07-08-2024 | 09:22
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نقل موقع "سروغيم" الإسرائيلي عن ضابط احتياط رفيع المستوى، قوله إنه "بعد 10 أشهر من الحرب، لا تزال نصف كتائب حماس في قطاع غزة لديها الأهلية للعمل بنحو فعّال ضدّ الجيش الإسرائيلي".

وأضاف الضابط أنّ "هيئة الأركان الإسرائيلية تخاف من خيالها، ولذلك تتلكأ في مهاجمة اليمنيين، حتى قُتِلَ شخص، وحتى وصلت المسيّرة الى تل أبيب، وهي تتلكأ أيضاً مع مهاجمة مسؤولي حزب الله". 
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وختم الضابط حديثه قائلاً: "للأسف الشديد فإن النظرية السائدة في هيئة الأركان هي أنه لا يمكن هزيمة "حزب الله". (الميادين)
 
 
 

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