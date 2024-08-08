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لبنان

بيان من نقابة المستشفيات بشأن المُصابين جراء الاعتداءات الإسرائيلية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
08-08-2024 | 04:02
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أصدرت نقابة المستشفيات في لبنان بيانا جاء فيه: "انطلاقا من الاوضاع السائدة في البلد والتهديدات التي يتعرض لها من قبل العدو الاسرائيلي بشن حرب عليه اضافة الى الاعتداءات الحاصلة حاليا بشكل يومي والتي ينتج عنها اصابات تستدعي نقلها الى المستشفيات لتلقي العلاج،وحيث ان وزارة الصحة العامة اخذت على عاتقها تغطية نفقات علاج المصابين اللبنانيين جراء هذه الاعتداءات وتبقى مشكلة المصابين من النازحين السوريين.
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وعليه، فان نقابة المستشفيات تطلب من الهيئات الدولية التي تعنى بهم ولا سيما المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) العمل على تأمين تغطية نفقات علاج المصابين منهم في المستشفيات حيث ان هذه الاخيرة ليس بقدرتها تحمل تبعات علاجهم."

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