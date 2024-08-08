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لبنان

ملتقى التأثير المدني: لأوسع مروحة تحالف قوى سيادية إصلاحية تغييرية

Lebanon 24
08-08-2024 | 04:33
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كتب ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس": "ان تحرير القرار الوطني التزام أخلاقي يمهد السبيل لاستعادة ثقة الشعب اللبناني بإمكان تسيُّد حكم القانون، وتفوق انتماء المواطنة، وانتصار وحدة السياسات العامة مع الحوكمة الرشيدة".
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وفيما اعتبر الملتقى أن "تمييع المواجهة بالعوارض خبيث"، ولفت إلى أنه "زمن التصدي لمسببات اغتيال هوية لبنان الحضارية"، داعياً إلى "أَوسع مروحة تحالف قوى سيادية إصلاحية تغييرية دون إبطاء".
 
 
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية_اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بـ "أن تدمير الدولة بالاستقواء عليها هو المعضلة الأساسية".
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