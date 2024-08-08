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ذكر موقع "الميادين"، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية تطرّقت لتهديد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، بالردّ المقبل من "المقاومة" في لبنان على إسرائيل، واصفةً سيناريو الأيام الأولى لأيّ هجوم على حيفا بـ"الرهيب".وحذّر الإعلام الإسرائيلي من أنّ "على سكان منطقة حيفا الاستعداد لأيّ سيناريو"، وأشار إلى أنّ المدينة تُعتبر هدفاً جذّاباً لـ"حزب الله" لثلاثة أسباب على الأقل.ولخّص الإعلام الإسرائيليّ تلك الأسباب بكونها ثالث أكبر مدينة، ويبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة أو أكثر، وفيها تركيز لمنشآت استراتيجية بما في ذلك المرافئ والمصافي ومعسكرات الجيش الإسرائيلي ومصانع أمنية ومحطات طاقة، والمرافق يتمّ فيها تخزين كميات كبيرة من المواد الخطرة، بينما السبب الثالث فهو أنّها ليست مستعدّة للحرب.وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّه خلال هذا الأسبوع أُفيد بأنّه تمّ إفراغ حاويات المواد الخطرة في خليج حيفا، وقالت نائبة رئيس البلدية ساريت غولان إنّه تم اتّخاذ كافة الاستعدادات. (الميادين)