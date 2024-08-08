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لبنان

بري بحث مع وزير الاشغال وأبو فاعور في آخر التطورات

Lebanon 24
08-08-2024 | 06:44
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الذي أطلعه على الاجراءات والخطوات التي إتخذتها الوزارة وأجهزتها لتأمين إستمرار العمل في المرافق  العامة لاسيما مطار الشهيد رفيق الحريري والمرافئ البحرية والبرية.
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بعد اللقاء، قال الوزير حمية: "اليوم كان اللقاء مع دولة الرئيس بري حيث أطلعته على كافة الإجراءات والخطوات التي تقوم بها وزارة الأشغال بشكل ميداني للحفاظ على إستمرارية عمل مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكذلك المرافئء البحرية جميعها، وعلى الجهوزية بالنسبة للطرق والبنى التحتية، لأن موضوع تأمين الإستمرارية للعمل لتلك المرافئ تصب في تسهيل نقل وإخراج البضائع من المرافئ وموضوع المغاردين والوافدين عبر مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي".

واستقبل الرئيس بري عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور وبحث معه في المستجدات السياسية والميدانية وشؤونا تشريعية.
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