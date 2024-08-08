"إصابات مؤكدة"... "حزب الله" استهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين

أعلن "حزب الله" أنّه "استهدف تجمعًا لجنود العدوّ الإسرائيليّ ‏في موقع المرج بمسيّرة انقضاضية".

وأشار "الحزب" في بيان إلى أنّ "أصاب الموقع الإسرائيليّ إصابة مباشرة، وأوقع بالجنود الإسرائيليين إصابات مؤكدة".‏