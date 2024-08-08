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لبنان

"إصابات مؤكدة"... "حزب الله" استهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين

Lebanon 24
08-08-2024 | 07:44
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أعلن "حزب الله" أنّه "استهدف تجمعًا لجنود العدوّ الإسرائيليّ ‏في موقع المرج بمسيّرة انقضاضية".
 
 
وأشار "الحزب" في بيان إلى أنّ "أصاب الموقع الإسرائيليّ إصابة مباشرة، وأوقع بالجنود الإسرائيليين إصابات مؤكدة".‏
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