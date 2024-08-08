Advertisement

لبنان

وزير العدل استقبل نقيب خبراء التخمين العقاري

Lebanon 24
08-08-2024 | 08:33
A-
A+
Doc-P-1231881-638587280643265762.png
Doc-P-1231881-638587280643265762.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في الوزارة ظهر اليوم، نقيب خبراء التخمين العقاري في لبنان خضر يموت وأمين سرّ النقابة أنطوان غانم.

وتمّ البحث بشؤون إدارية تتعلق بمسار عمل النقابة.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تفاصيل جديدة.. ماذا كشف وزير العدل عن قضية انفجار مرفأ بيروت؟
lebanon 24
08/08/2024 16:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل في ذكرى الرابع من آب: لتحرير الملف رحمةً بالشهداء وذويهم
lebanon 24
08/08/2024 16:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل: للسير بتعديلات تشريعية توفّر أفضل سبل الوقاية من هذه الجريمة
lebanon 24
08/08/2024 16:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: رد فعل إسرائيل على قرار محكمة العدل الدولية وقرار الكنيست يثبتان تجاهلها التام للقانون الدولي (الجزيرة)
lebanon 24
08/08/2024 16:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير

العدل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:23 | 2024-08-08
04:30 | 2024-08-08
09:00 | 2024-08-08
08:55 | 2024-08-08
08:44 | 2024-08-08
08:28 | 2024-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24