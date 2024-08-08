وزير العدل استقبل نقيب خبراء التخمين العقاري

استقبل وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في الوزارة ظهر اليوم، نقيب خبراء التخمين العقاري في لبنان خضر يموت وأمين سرّ النقابة أنطوان غانم.



وتمّ البحث بشؤون إدارية تتعلق بمسار عمل النقابة.





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