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لبنان

قائد الجيش إستقبل قائد العمليات المشتركة الإيطالية

Lebanon 24
08-08-2024 | 10:04
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قائد العمليات المشتركة الإيطالية الجنرال Francesco Paolo Figliuolo، وتم التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.
 
كما وقع قائد الجيش والدكتورة جوزيت نجار مديرة مؤسسة  Fondation Mérieux مذكرة تفاهم بين الجيش والمؤسسة للتعاون في بناء مركز للرعاية الصحية الأولية وتشغيله في محافظة بعلبك – الهرمل. 
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يهدف هذا التعاون إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية للعسكريين وعائلاتهم وللمدنيين في المحافظة. 

وأعرب العماد عون عن تقديره لمبادرة مؤسسة  Fondation Mérieux  وتضامنها مع المؤسسة العسكرية، كما أكدت الدكتورة نجار أهمية الوقوف إلى جانب الجيش نظرًا لدوره كضامنٍ للأمن في لبنان.
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