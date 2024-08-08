دمار وحرائق.. صحيفة تنشر صوراً لحجم الأضرار في جنوب لبنان وفي شمال إسرائيل

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نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريراً، يُفصّل حصيلة 10 أشهر من الحرب في الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، بين "حزب الله" وإسرائيل، ويُظهر جانباً من الأضرار المتبادلة، والتي لحقت بالبنى التحتية والمباني المدنية والمناطق السكنية في القرى الحدودية، جنوبي لبنان.وأوضح التقرير أنه مع تصاعد حدة الأعمال العدائية، يريد بعض الإسرائيليين أن تشنّ إسرائيل غزواً شاملاً للبنان، بينما يخشى آخرون، وعلى رأسهم قادة سياسيون وعسكريون وأمنيون، أن يكون الردّ الشامل من جانب "حزب الله" مدمِّراً.وأشار التقرير إلى أنّ ترسانة "حزب الله" من الصواريخ الدقيقة الموجَّهة والقادرة على ضرب المدن في مختلف أنحاء إسرائيل، إلى جانب البنية الأساسية الحيوية، مثل محطات الطاقة والموانئ، تشكّل خطراً جدياً.كما أنّ لدى القادة العسكريين الإسرائيليين مخاوفهم، فهم ما زالوا يخوضون حرباً كبرى ضد حماس في غزة، ولا يرحّبون باحتمالات اندلاع حرب ثانية الآن، بحسب "نيويورك تايمز".ولفت التقرير الأميركي إلى أنه مع تضاؤل مخزونات الذخائر لدى الجيش الإسرائيلي، من غير الواضح مدى شدّة المعركة التي قد تخوضها تشكيلاته في لبنان.وأظهر التقرير صوراً من الأقمار الصناعية لمناطق في جنوبي لبنان وشمالي فلسطين المحتلة، لها تواريخ متعددة، قارن فيما بينها من أجل إظهار حجم الدمار اللاحق بالمباني والأماكن السكنية والأحراج والغابات والمناطق الخضراء في مناطق القتال الأكثر سخونةً.