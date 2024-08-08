مقر عسكري جديد في مرمى صواريخ "الحزب"

أعلن "حزب الله"، بعد ظهر اليوم في بيان، أنه استهدف مقر قيادة الكتيبة التابعة ‏للواء الغربي بصواريخ بركان.





وقال في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة مجدل زون، قصفنا يوم الخميس 08-08-2024 ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابعة ‏للواء الغربي) بصواريخ بركان".‏

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