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لبنان

مقر عسكري جديد في مرمى صواريخ "الحزب"

Lebanon 24
08-08-2024 | 11:17
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أعلن "حزب الله"، بعد ظهر اليوم في بيان، أنه استهدف مقر قيادة الكتيبة التابعة ‏للواء الغربي بصواريخ بركان.


وقال في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة مجدل زون، قصفنا يوم الخميس 08-08-2024 ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابعة ‏للواء الغربي) بصواريخ بركان".‏
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