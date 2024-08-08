صواريخ بركان أطلقت من لبنان وسقطت داخل الجليل الغربي.. شاهدوا بالفيديو ما حصل

وسائل إعلام عبرية : اشتعال النيران في مكان سقوط الصواريخ قبل قليل في الجليل الغربي قرب شلومي#غزة #جنوب_لبنان #اليمن #الجليل pic.twitter.com/qKBml6ul6S
— SAM | سـام (@WDNAME_w) August 8, 2024
وسائل إعلام عبرية : اشتعال النيران في مكان سقوط الصواريخ قبل قليل في الجليل الغربي قرب شلومي#غزة #جنوب_لبنان #اليمن #الجليل pic.twitter.com/qKBml6ul6S
إنقطاع الكهرباءفي الجليل الغربي https://t.co/vl4xReCRrS
— بوأحمد علامه (@mCFQnyke6EwYc5k) August 8, 2024
إنقطاع الكهرباءفي الجليل الغربي https://t.co/vl4xReCRrS
📹 "حزب الله": استهدفنا بصليات من صواريخ "الكاتيوشا" منصات القبة الحديدية ومرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي وانتشار آلياته في منطقة "خربة منوت" في الجليل الغربي pic.twitter.com/DzwIjI0XUw
— Sham-news اخبار الشام (@Sham__news) August 8, 2024
📹 "حزب الله": استهدفنا بصليات من صواريخ "الكاتيوشا" منصات القبة الحديدية ومرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي وانتشار آلياته في منطقة "خربة منوت" في الجليل الغربي pic.twitter.com/DzwIjI0XUw