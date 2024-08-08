صواريخ بركان أطلقت من لبنان وسقطت داخل الجليل الغربي.. شاهدوا بالفيديو ما حصل

أعلن حزب الله اليوم عن استهداف ثكنة زرعيت، مقر قيادة الكتيبة التابعة ‏للواء الغربي، بصواريخ بركان.‏



بالتوازي، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش رصد مساء اليوم إطلاق صواريخ بركان واستهدفا القاعدة العسكرية برانيت في الجليل الغربي.



وآظهرت مقاطع فيديو اندلاع الحرائق بسبب سقوط الصواريخ داخل الجليل الغربي.