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لبنان

إشكال وإطلاق نار بالقرب من مسجد في طرابلس.. اليكم ما حصل

Lebanon 24
08-08-2024 | 14:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي بالقرب من مسجد الفاروق في منطقة التبانة في طرابلس بين كل من المدعو "م.ف" و "خ.ح"، تطور الى اطلاق نار متبادل بين الطرفين من مسدسات حربية من دون تسجيل اصابات. 
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وعرف ان الاشكال ناتج عن خلافات سابقة بين الطرفين.
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