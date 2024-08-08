إشكال وإطلاق نار بالقرب من مسجد في طرابلس.. اليكم ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي بالقرب من مسجد الفاروق في منطقة التبانة في طرابلس بين كل من المدعو "م.ف" و "خ.ح"، تطور الى اطلاق نار متبادل بين الطرفين من مسدسات حربية من دون تسجيل اصابات.

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وعرف ان الاشكال ناتج عن خلافات سابقة بين الطرفين.