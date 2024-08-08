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لبنان

حضر الى لبنان للمشاركة في تطويب الدويهي فقضى بحادث مأساوي في عمشيت!

Lebanon 24
08-08-2024 | 14:49
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سجل بعد ظهر اليوم حادث اصطدام بين جيب من نوع crv يقوده الكاهن "ج.ج.خ" وفان لنقل الركاب وذلك على المسلك الغربي لاوتوستراد عمشيت-جبيل، نتج عنه اصابة الأول بجروح بليغة في مختلف أنحاء جسده، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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على الفور حضر عناصر الصليب الأحمر اللبناني وعملوا على نقله الى مستشفى سيدة مرتين، وما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه. 

وقد حضرت الأجهزة الأمنية وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما فر سائق الفان الى جهة مجهولة وتعمل الأجهزة الأمنية على تعقبه تمهيدا لتوقيفه.

يذكر بأن الكاهن من بلدة علما قضاء زغرتا وقد حضر الى لبنان منذ حوالي شهر للمشاركة في تطويب البطريرك مار إسطفان الدويهي.
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