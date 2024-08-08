سقوط جسم اعتراضي في بلدة مرياطة والجيش يضرب طوقاً أمنياً

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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جسم اعتراضي في خراج بلدة مرياطة عند محلة المطار، بين منطقة مرياطة وتربل في قضاء زغرتا، من دون انفجاره.وعلى الفور توجهت قوة من الجيش الى المكان وضربت طوقاً امنياً ومنع اقتراب المواطنين.ورجحت المصادر ان يكون مصدر هذا الجسم الاراضي السورية خلال اعتراض إحدى الصواريخ المعادية.