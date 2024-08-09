"في حال توسعت دائرة الحرب".. هل سيتأثر سعر الصرف؟

Advertisement

على وقع تصاعد التوترات في المنطقة ينتاب اللبنانيين القلق من اتساع رقعة الحرب وثمة تساؤلات كيف ستؤثر هذه التطورات على الوضع الاقتصادي والمالي وما إذا كان سعر صرف الدولار سيتأثر أيضاً.في هذا الإطار، يُشير الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "" إلى ان "الوضع المالي والاقتصادي خلال هذه الفترة معقد جدا وغير واضح"، لافتا إلى ان "الحرب خلّفت خسائر جسيمة ولا إحصاءات دقيقة لها ولكن التقديرات تُشير إلى خسائر بقيمة 4 مليارات دولار ما بين مادية من أبنية سكنية وخسائر على صعد قطاع الزراعة والصناعة والحركة السياحية".وتابع: "القلق الآن يتمثل من ان تنعكس هذه الخسائر على مالية الدولة وبشكل غير مباشر على سعر الصرف"، الا انه قال: "لا اعتقد ان سعر الصرف سيتأثر حاليا بالتوترات لأن مصرف لبنان يستطيع من خلال الإجراءات التي اتخذها كتثبيت سعر صرف الدولار على سعر أعلى من سعره الطبيعي، ان يبقى مسيطرا على الوضع شرط الا تطول الحرب".ويُضيف: "اليوم سعر الصرف المتداول او المُتعارف عليه أعلى من السعر الطبيعي وإذا كان مصرف لبنان باستطاعته المُحافظة على هذا الأمر فيُمكنه ان يجعله ثابتا لفترة موقتة ولكن يجب "ألا ننام على حرير" لأنه إذا طال الوضع أو تأزم أكثر فقد ينعكس الأمر سلبا على مالية الدولة ومن ثم على سعر الصرف."