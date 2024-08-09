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لبنان

تراجع اضافي في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟

Lebanon 24
09-08-2024 | 02:10
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انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 17 الف ليرة و98 أوكتان 16 ألف ليرة والمازوت 17 الف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1.584.000 ليرة 
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البنزين 98 أوكتان: 1.624.000 ليرة 

المازوت: 1.425.000 ليرة 

الغاز: 915.000 ليرة
 

لبنان

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