تراجع اضافي في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟

Advertisement

انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 17 الف ليرة و98 أوكتان 16 ألف ليرة والمازوت 17 الف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.584.000 ليرةالبنزين 98 أوكتان: 1.624.000 ليرةالمازوت: 1.425.000 ليرةالغاز: 915.000 ليرة