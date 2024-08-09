عز الدين: الرد على العدو آت حتما

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قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين خلال مسيرة تشييع في جويا أن "الرد على العدو آت حتما، سواء من المقاومة الإسلامية في لبنان أو من الجمهورية الإسلامية أو من اليمن أو العراق"، لافتا إلى أن "الرد هو على تمادي العدو في جرائمه ومحاولته كسر الخطوط الحمر".وأشار إلى أن "الرد سيكون قويا ومؤثرا وفاعلا، بحجم الجريمة التي ارتكبها العدو"، مشددا على أن "المقاومة الممتدة على طول المحور هي جبهة واحدة وساحة واحدة".وقال:" إن على العدو أن يبقى قلقا ومضطربا وخائفا ويعيش حالة من الهلع والخوف والاضطراب النفسي حتى لحظة مجيء الرد الحاسم كي لا يكرر فعلته وإجرامه". (الوكالة الوطنية للإعلام)