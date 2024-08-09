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لبنان

اجتماعات وزارية لميقاتي في السراي.. وهذا ما تطرّقت إليه المناقشات

Lebanon 24
09-08-2024 | 04:54
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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في السرايا اليوم.
 
وفي هذا الاطار اجتمع مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. 
 
وزير التربية
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كما اجتمع مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي الذي قال: "وضعت دولة الرئيس في أجواء انتهاء الامتحانات الرسمية، وأبلغته بضرورة تمرير إجراء الدورة الاستثنائية في أول جلسة لمجلس الوزراء، ومن المزمع وبعد صدور المرسوم أن تبدأ الدورة الاستثنائية بتاريخ السبت 24 آب ولغاية 28 أو 29 منه بحسب الفرع الذي سيتقدم اليه المرشحون".
 
أضاف: "كانت مناسبة عرضنا أوضاع وزارة التربية وما ينتظرها من تحديات مع بداية السنة الدراسية المقبلة لا سيما في ظل الاوضاع في الجنوب وما يمكن أن يترتب على ذلك من انعكاس على اوضاع الأبنية المدرسية. كذلك، بحثنا في قضايا لها علاقة بسير عمل العام الدراسي المقبل، كذلك بحثنا في مواضيع لها علاقة بالجامعة اللبنانية، ونشكر دولة الرئيس على الدعم الذي يقدمه لقطاع التربية".
 
وزير الصناعة
 
كذلك، إجتمع رئيس الحكومة مع وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي قال: "وضعنا دولة الرئيس ميقاتي في أجواء القطاع الصناعي، لا سيما بالنسبة للموضوع الذي نعمل عليه في ما خص التكامل الزراعي- الصناعي والأمن الغذائي للبلد. كما اننا نؤيد كل ما صدر من قرارات عن الحكومة بالنسبة للقرار 1701 وتنفيذه بكافة حذافيره، ونتمنى أن تأخذ الامور مجراها لما فيه مصلحة المنطقة ولبنان، ونشدد على ضرورة تنفيذ القرار 1701".
 
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صورٌ من لقاءات ميقاتي اليوم:
 
اللقاء مع الشامي:
 
 
اللقاء مع الحلبي:
 
 
اللقاء مع بوشيكان:
 
 
 
 
 
 
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