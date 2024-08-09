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لبنان

بشأن بدل علاج غسيل الكلى في المستشفيات.. هذا ما قرره كركي

Lebanon 24
09-08-2024 | 05:17
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 أعطى المديرالعام للصندوق الدكتور محمد كركي توجيهاته، اليوم الى الدوائر المالية المختصّة  في الصندوق لتحويل مبلغ 131  مليار ل.ل.  للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة منذ مطلع العام حوالي  800  مليار ل.ل".
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وذكرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق ، في بيان انه "خلال شهر تمّوز 2024، التزمت إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بدفع 105 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى بغية ضمان تقديم أفضل الخدمة الصحيّة للمضمونين، وبخاصة مرضى غسيل الكلى الذين يعتبرون أولوية لحاجتهم الأسبوعيّة للعلاج.

وحيث أن علاج مرضى غسيل الكلى مغطى بنسبة مئة في المئة من الضمان، ومن أجل تمكين المستشفيات ودعم استقرارها المالي،  أعطى المديرالعام للصندوق د. محمد كركي توجيهاته، بتاريخ 2024/8/9 الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 131  مليار ل.ل.  للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى عن شهر أب، ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة منذ مطلع العام حوالي  800 مليار ل.ل.

 كما طلب د. كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى لإنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين بعدما تمّ تزويد المكاتب بالسلفات الماليّة الإستثنائية اللاّزمة لتمكينها من سداد مستحقات المضمونين.

هذه الخطوة هي إجراء عملي يؤكّد حسن نيّة الصندوق تجاه المستشفيات والتزامه التامّ بدفع مستحقاتها بشكل شهريّ، كما يدعوها المدير العام إلى الإسراع بتقديم معاملاتها الإستشفائيّة إلى مراكز الصندوق كي يصار إلى معالجتها بشكل فوريّ ودفع المبالغ الناتجة عن الأعمال الجراحية المقطوعة في مهلة أقصاها شهرين وفق التعميم الذي أصدره يوم أمس".
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