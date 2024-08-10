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لبنان

ماذا يجري في صفوف "حزب الله"؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-08-2024 | 01:45
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في ظلّ التأهب الكبير وانتظار الرّد العسكري الذي سينفذه "حزب الله" ضد إسرائيل انتقاماً لحادثة اغتيال القيادي الكبير في "حزب الله" الشهيد فؤاد شكر، عُلِم أنّ الحزب لم يُعلن حتى الآن "النفير العام" في صفوف كافة عناصره.
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وبحسب المعلومات، فإنَّ عناصر الحزب المعنيين بجبهة جنوب لبنان في الوقت الراهن، هم الذين يتحركون ضمن الخطوط المرسومة لهم من قبل قيادة الحزب، إلا أنّ الآخرين ضمن فئات وصفوف أخرى ما زالوا ينفذون مهامهم العادية "خارج الجبهة" بشكلٍ طبيعي.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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