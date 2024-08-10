ماذا يجري في صفوف "حزب الله"؟

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في ظلّ التأهب الكبير وانتظار الرّد العسكري الذي سينفذه "حزب الله" ضد إسرائيل انتقاماً لحادثة اغتيال القيادي الكبير في "حزب الله" الشهيد فؤاد شكر، عُلِم أنّ الحزب لم يُعلن حتى الآن "النفير العام" في صفوف كافة عناصره.وبحسب المعلومات، فإنَّ عناصر الحزب المعنيين بجبهة جنوب لبنان في الوقت الراهن، هم الذين يتحركون ضمن الخطوط المرسومة لهم من قبل قيادة الحزب، إلا أنّ الآخرين ضمن فئات وصفوف أخرى ما زالوا ينفذون مهامهم العادية "خارج الجبهة" بشكلٍ طبيعي.