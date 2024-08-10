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لبنان
عطية: نأمل أن لا تقع الحرب لأن التكاليف ستكون باهظة
Lebanon 24
10-08-2024
|
03:50
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أكد رئيس اللجنة النيابية لهيئة الطوارئ النائب سجيع عطية أن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل للتداول في الخطة التي وضعت ضمن إمكانات الدولة، مشيرا الى "وجود عرقلة في إعادة فتح مطار القليعات بسبب نقص في التجهيزات"، لكنه أكد في حديث الى برنامج "احداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان 93,3"، الى انه "في حال وقع المحظور وضربت إسرائيل مطار بيروت الدولي لا بدّ من اعادة تشغيل مطار القليعات على وجه السرعة".
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وفي حال حصول أي طارئ، أوضح عطية من موقعه كرئيس للجنة الصداقة اللبنانية القبرصية، ان "الحكومة اللبنانية على تواصل مع دولة قبرص لإجلاء اللبنانيين"، وقال ان "قبرص أكدت دعمها للبنان وشعبه الذي لطالما كانت متنفّسا بالنسبة اليه".
من جهة ثانية، أشار عطية الى ان "موضوع صيانة الطرق لجهة التنفيذ والتلزيم قيد الدرس في ديوان الموازنة"، وأضاف "نحاول الدفع لتعديل سقف الموازنة الى 50 مليارا بدلا من 750 مليون ليرة، لكن هناك مشكلة غياب الهيئة العامة لذا يجري العمل على هذا الموضوع بين رئيس الحكومة ورئيس ديوان المحاسبة لايجاد المخرج"، آملا ان "لا تقع الحرب لأن التكاليف ستكون باهظة".
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