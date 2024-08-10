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لبنان

حماس في صيدا: لعدم اطلاق النار عند تشييع الحاج عصر اليوم

Lebanon 24
10-08-2024 | 03:58
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أصدرت حركة "المقاومة الاسلامية" حماس في منطقة صيدا ومخيماتها بيانا جاء فيه: "أننا إذ نزف قائداً مجاهداً على طريق القدس في معركة طوفان الأقصى المباركة الشهيد سامر الحج تقبله الله ، والذي يوارى في الثرى عصر اليوم في مخيم عين الحلوة ، نهيب بأبناء الحركة وأنصارها وأبناء المخيم التحلي بروح المسؤولية الشرعية والوطنية وعدم إطلاق النار عند التشييع وتوفير جهودنا ورصاصنا لمواجهة العدو الصهيوني".
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