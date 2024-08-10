"دولار مزور" في منطقة لبنانية!

عُلِم أنّ جهات تنشط في السوق اللبناني تقومُ بترويج عملة مُزوّرة من فئة الـ100 دولار وخصوصاً في طرابلس وتحديداً في منطقة أبي سمراء.

ومؤخراً، اشتكى عددٌ من المواطنين من الأمر خصوصاً أنهم وقعوا ضحيّة هذه العملة المزورة والتي من الصعب كشفها بسهولة.