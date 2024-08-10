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لبنان
"دولار مزور" في منطقة لبنانية!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-08-2024
|
04:30
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عُلِم أنّ جهات تنشط في السوق اللبناني تقومُ بترويج عملة مُزوّرة من فئة الـ100 دولار وخصوصاً في طرابلس وتحديداً في منطقة أبي سمراء.
ومؤخراً، اشتكى عددٌ من المواطنين من الأمر خصوصاً أنهم وقعوا ضحيّة هذه العملة المزورة والتي من الصعب كشفها بسهولة.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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