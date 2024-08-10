السيارة الأخطر في لبنان.. هذه قصّة "فوبيا الرابيد"!

نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً تحت عنوان: "يستهدفها الاحتلال.. فوبيا السيارات المغلقة بشوارع لبنان"، وجاء فيه:

في الطريق إلى جنوب لبنان، كان سائق سيارة الأجرة يبتعد عن كل السيارات المغلقة ويقول "الله يستر، ابعد عن الشر وغنيلو". كرر السائق العبارة أكثر من مرة، وكان يصر على ترك مسافة على الطريق مع هذا النوع من السيارات. يقول سائق سيارة الأجرة، أبو مصطفى، إن القيادة قرب "الرابيد" (نوع من السيارات المغلقة) خطير، وضرب من الجنون.

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وليس فقط في جنوب لبنان بل أيضا في محافظة جبل لبنان يسيطر الخوف على سائقي سيارات وحافلات الأجرة الذين يقضون يومهم على الطرقات. ترى ما السبب؟ وليس فقط في جنوب لبنان بل أيضا في محافظة جبل لبنان يسيطر الخوف على سائقي سيارات وحافلات الأجرة الذين يقضون يومهم على الطرقات. ترى ما السبب؟

"الرابيد والاغتيالات"

يروي أبو مصطفى أنه كان متوجها إلى إحدى القرى الحدودية في جنوب لبنان، حين وصوله إلى بلدة مريمين، سمع هدير طائرة مسيرة وبعد دقائق معدودات، أطلقت صاروخا استهدف سيارة رابيد وكان قريبا من مكان اغتيال أحد الأشخاص، ومن يومها وهو حريص على الابتعاد عن السيارات المغلقة.



وعملية الاغتيال هذه، كانت -بحسب الجيش الإسرائيلي- لعنصر في وحدة الهندسة التابعة لحزب الله يدعى حسن مهنا والذي نعاه الحزب في 18 تموز الماضي.



ويظهر، حسب مراجعة لعمليات الاغتيال الإسرائيلية، أن عشرات الاستهدافات لهذا النوع من السيارات أسفرت عن مقتل عدد من قادة وعناصر من حزب الله وغيرها من حركات المقاومة.



سألنا سائق حافلة، خط سيرها يبدأ من بلدة كيفون في محافظة جبل لبنان ويصل إلى بيروت، إذا كان لديه نفس المخاوف من استهداف السيارات المغلقة كزميله أبو مصطفى في الجنوب، ويجيب: "بالتأكيد أقل من طريق الجنوب ولكن نحن نتعامل مع عدو غدار ولا يحترم أي قواعد اشتباك وقد ينفذ عملية اغتيال في أي زمان ومكان وما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت أكبر دليل".

حذر أكبر

في أحد مراكز إيواء النازحين في جنوب لبنان، التقينا أبا محمد الذي كان قد اشترى سيارة من نوع رابيد منذ 3 سنوات ويستخدمها في نقل السلع الغذائية والتموينية، ويقول إنه لا يشعر بأي خوف "الحافظ هو الله".



وذكر أن سيارته تحفظ كرامته وكرامة عائلته وبها يجني قوت يومه، وقال: "أصبحتْ جزءًا من عائلتي ولن أتخلى عنها".

وبعد سلسلة الاغتيالات لقادة وعناصر من المقاومة، لم يغير أبو محمد شيئاً، لكنه يستطرد قائلاً: "طبيعي أن أخاف وأكون حذراً أكثر من قبل".



ويقول معين تاجر سيارات، إن "الطلب على هذا النوع من السيارات لم يتأثر لأنها عملية وتستخدم في مئات المهن ولا تستهلك الكثير من الوقود وتستطيع أن تنقل كمية كبيرة من الأغراض".



وكشف أن "الشركات والأفراد يحاولون تمييز سياراتهم عبر كتابة اسم الشركة أو المحل عليها في محاولة منهم لتجنب الأخطار، والاستهدافات الإسرائيلية".

فوبيا السيارات المغلقة

يقول الطبيب النفسي أحمد عياش عن ما بات يعرف بفوبيا السيارات المغلقة، إن "الحذر ردة فعل طبيعية وتجنب المفاجأة السيئة حالة دفاعية إلزامية بل عدم التنبّه والاندفاع في السقوط في دائرة الخطر مغامرة غير عادية وتهوّر لا يقدم عليه الشخص الطبيعي والمتزن".



وتابع، في حديث للجزيرة نت، أن أي شيء قد يشكل خطرا على الإنسان أو سمع عنه حتى ولو لم يختبره يتحول إلى رهاب يسعى لتجنبه.



ولكن هذه "الفوبيا" لم تتحول إلى ظاهرة اجتماعية، لأن الأخيرة -بحسب علم الاجتماع- هي "نوع من السلوك تجاه قضية أو أمر معين، سواء كان ثابتًا أو متغيرًا، يؤثر على المجتمع بأكمله، وقد يكون مقيدًا لبعض الأفراد ويفرض عليهم دون موافقتهم". (الجزيرة نت)

