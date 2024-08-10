29
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخارجيّة: استمرار ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين دليل على نية إسرائيل لإطالة الحرب
Lebanon 24
10-08-2024
|
05:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدانت وزارة الخارجيّة والمغتربين "بأشدّ العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين فلسطينيين عُزّل شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ استهدفت مصلى المدرسة بشكل مباشر، وراح ضحيتها أكثر من مئة مواطن فلسطيني وعشرات الجرحى".
Advertisement
وأضافت في بيان: "إن القصف العشوائي المُمنهج لجيش الاحتلال الإسرائيلي وقتل الأطفال والمدنيين دليل واضح على استخفاف الحكومة الإسرائيلية بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
واعتبرت أنّ "استمرار ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، وتعمد إسقاط هذه الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، كلما تكثّفت جهود الوسطاء الدوليين لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار في القطاع، يعطي الدليل القاطع لنية إسرائيل إطالة الحرب وتوسيع رقعتها".
وفي إطار هذه الممارسات التصعيديّة التي تعتمِدُها إسرائيل خلال الآونة الأخيرة، دعت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي والدول المعنيّة إلى اتخاذ موقف دولي موحد، وجدي، وفاعل، أولاً، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية، باعتبار أن وقف العدوان على غزة هو الخطوة الأولى باتجاه التهدئة ووقف التصعيد ومنع اشتعال صراع أوسع في المنطقة. وثانيًا، لتفعيل المسار الدبلوماسي السلمي من خلال خطوات جدية تلزم الجانب الإسرائيلي بقبول حلّ الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل الجيم.. حبيبة كريستيانو رونالدو تستعرض رشاقتها وتقوم بتمارين قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
داخل الجيم.. حبيبة كريستيانو رونالدو تستعرض رشاقتها وتقوم بتمارين قاسية شاهدوا الفيديو
01:26 | 2024-08-10
10/08/2024 01:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ إيجابي داخل مطار بيروت
Lebanon 24
أمرٌ إيجابي داخل مطار بيروت
01:30 | 2024-08-10
10/08/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور ممثلة لبنانيّة تُودّع لبنان برسالة مُؤثّرة: أرجو من الله أن يعتني بأهلنا وأحبائنا
Lebanon 24
بالصور ممثلة لبنانيّة تُودّع لبنان برسالة مُؤثّرة: أرجو من الله أن يعتني بأهلنا وأحبائنا
08:00 | 2024-08-10
10/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت كفتاة عشرينية.. هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بدت كفتاة عشرينية.. هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
01:31 | 2024-08-10
10/08/2024 01:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ستشهد إسرائيل لحظة "بدء ردّ حزب الله"؟ صحيفة "معاريف" تكشف
Lebanon 24
ماذا ستشهد إسرائيل لحظة "بدء ردّ حزب الله"؟ صحيفة "معاريف" تكشف
15:00 | 2024-08-09
09/08/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:16 | 2024-08-10
ماذا ستشهد بيروت الأحد؟ ليلة رائعة!
13:00 | 2024-08-10
3 خيارات أمام إسرائيل لمواجهة "حزب الله".. ما هي؟
12:59 | 2024-08-10
القصف يتجدّد في الجنوب.. هذه المناطق تمّ استهدافها!
12:50 | 2024-08-10
إنذارات داخل إسرائيل.. فيديو لطائرة مُسيرة تنطلق من لبنان وتعبر الحدود!
12:12 | 2024-08-10
بسبب صور منتشرة.. "المعلومات" توقف هذا الشخص!
11:52 | 2024-08-10
كم بلغت نسبة النازحين من الجنوب؟ رقمٌ جديد يكشفه أحد الوزراء
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
10/08/2024 20:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
10/08/2024 20:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
10/08/2024 20:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24