القصف باغتهُم.. نجاة إعلاميين لبنانيين من غارة مجدل سلم!

نجا فريق عمل قناة الـ"NBN"، اليوم السبت، من غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة مجدل سلم - جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات أنَّ الزملاء حسن حلال، فراس فارس وعلي عطوي، نجوا من القصف الذي وقع على مقربة منهم خلال إعدادهم تقريراً مصوراً، وهُم جميعاً بخير.