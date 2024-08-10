Advertisement

لبنان

القصف باغتهُم.. نجاة إعلاميين لبنانيين من غارة مجدل سلم!

Lebanon 24
10-08-2024 | 06:43
A-
A+
Doc-P-1232629-638588943878089505.jpg
Doc-P-1232629-638588943878089505.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نجا فريق عمل قناة الـ"NBN"، اليوم السبت، من غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة مجدل سلم - جنوب لبنان.
وذكرت المعلومات أنَّ الزملاء حسن حلال، فراس فارس وعلي عطوي، نجوا من القصف الذي وقع على مقربة منهم خلال إعدادهم تقريراً مصوراً، وهُم جميعاً بخير.
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2024-08-10
13:00 | 2024-08-10
12:59 | 2024-08-10
12:50 | 2024-08-10
12:12 | 2024-08-10
11:52 | 2024-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24